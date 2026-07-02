Iğdır'da 3979 Kuş Yeniden Doğaya Salındı - Son Dakika
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Iğdır'da 3979 Kuş Yeniden Doğaya Salındı

02.07.2026 11:27
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9 ülkeden 33 gönüllü ile Iğdır'da 3979 kuş halkalanıp doğaya geri salındı. Çalışmalar verimli geçti.

Iğdır'da, 9 ülkeden 33 gönüllünün katılımıyla yürütülen ilkbahar dönemi kuş araştırma çalışmalarında 103 türden 3 bin 979 kuş halkalanarak yeniden doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle KuzeyDoğa Derneği tarafından Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yürütülen ilkbahar sezonu çalışmaları sona erdi.

Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde, Aras Nehri'nin beslediği sulak alanda mart ayında başlayan araştırmalara Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, Gürcistan, Almanya, İspanya, İsveç, Norveç ve ABD'den gönüllüler katıldı.

Yaklaşık 2,5 ay süren çalışmalarda 103 türden 3 bin 979 kuş halkalanarak kayıt altına alındı ve doğal yaşam alanlarına salındı. Ayrıca 18 yırtıcı kuşa uydu vericisi takılarak göç ve hareketleri takibe alındı.

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Gül Tutar, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının artmasıyla kuş hareketliliğinin azaldığını, bu nedenle ilkbahar sezonunu tamamladıklarını söyledi.

Sonbaharda çalışmaların yeniden başlayacağını belirten Tutar, bu sezonun verimli geçtiğini ifade etti.

Tutar, bu sezona ilişkin, "103 türden 3 bin 979 kuş halkalandı ve doğaya salındı. Bunun yanında diğer çalışmalarımıza da devam ettik. 5 tane baykuş yuvası yapıp doğada çeşitli alanlara yerleştirdik. 18 kuşa da uydu vericisi taktık ki hareketlerini uydudan takip edebilelim." dedi.

Bu sezonda yeni bir türü de halkaladıklarını belirten Tutar, "İlk kez boğmaklı toygar halkalandı. Bölgede daha önce gözlemlediğimiz toygar, istasyonumuzda daha önce halkalanmamıştı. Bizim için de heyecan verici bir gelişme oldu. Bunun yanında Estonya halkalı bir kındıra kamışçını da yine ağlarımızda yakalandı. Tüm ölçümleri tekrar yapıldıktan sonra doğaya geri salındı." diye konuştu.

Araştırmalara 9 ülkeden 33 gönüllü katıldı

Merkezde sürdürülen çalışmaların gönüllülük esasına göre yürütüldüğünün altını çizen Tutar, şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmalar 9 ülkeden gelen gönüllü 33 kişi tarafından sürdürüldü. Halkalama çalışmalarının yanında sulak alan sayımlarını da düzenli olarak gerçekleştirdik. Kuyucuk, Çıldır, Balık Gölü, Doğubayazıt sazlıkları, Karasu sazlıkları, Tekelti Dağı ve Aras Vadisi düzenli sayım yaptığımız alanlardan oldu. Tüm bunların yanında üniversite öğrencileri, ilk, ortaöğretim ve lise öğrencileri alanımıza geldi. Onlara yaptığımız çalışmalarla yine doğa ile alakalı bilgiler verdik."

Kaynak: AA

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