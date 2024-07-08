Iğdır'da AK Parti Meclis Üyeleri İşten Çıkarılan İşçilere Destek Verdi - Son Dakika
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Iğdır'da AK Parti Meclis Üyeleri İşten Çıkarılan İşçilere Destek Verdi

Iğdır'da AK Parti belediye meclis üyeleri, belediyedeki işten çıkarmalara tepki gösterdi ve iş akdine son verilen 204 işçiye destek verdi. Meclis üyesi Kürşat Şimşek, işçilerin yanında olduklarını belirterek, mücadele edeceklerini ve haksızlıkların son bulmasını istediklerini söyledi.

08.07.2024 14:47
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Iğdır'da AK Parti belediye meclis üyeleri, belediyedeki işten çıkarmalara tepki gösterdi, iş akdine son verilen 204 işçiye destek verdi.

Belediye binası önünde bir araya gelen 9 meclis üyesi adına basın açıklaması yapan belediye meclis üyesi Kürşat Şimşek, iş akdine son verilen işçilerin yanında olduklarını söyledi.

İşçilerin işlerine dönmesi için mücadele edeceklerini belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"31 Mart Yerel Seçimleri'nde Iğdır Belediyesini kazanan DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş'in seçimlerden önce halka vermiş olduğu şeffaf yönetim, birlikte yönetme, emeğe ve emekçiye saygı ve eşitlik ilkesi, herkese eşit mesafede davranılması, hiçbir emekçinin ekmeğiyle uğraşılmayacağı, belediyenin hizmet kapısı olması, Iğdır için yatırım yapılması gibi vaatlerini bu üç aylık süre zarfında yapmadığını gördük. İlk icraatları çalışan emekçileri yıldırmak için çalışanların işlerinde sürekli değişiklik yapmak olmuştur. Bir hafta çöpte çalışanı diğer hafta kanalizasyona, diğer bir hafta da park ve bahçelere sürerek emekçinin çalışma azim ve kararlılığını kırmak amaçlanmaktadır.

Art niyetli olan bu mobbing uygulamalarına bir an önce son verilmesi için mücadele ederken şimdi de Iğdır Belediyesinin borcunun çok olduğu algısı yaratılarak, borçlar bahane edilerek, emekçilere mobbing uygulayarak işten çıkarmalara başlamışlardır. Bu tür haksız ve hukuksuz davranışların beyhude olduğunu zaman gösterecektir."

Şimşek, çalışan emekçilerin yalnız olmadığını dile getirerek, "Her zaman ve her koşulda emekçilerimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Haklı mücadelemizi kamu vicdanında ve hukuksal olarak kazanıncaya kadar sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da AK Parti Meclis Üyeleri İşten Çıkarılan İşçilere Destek Verdi - Son Dakika

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