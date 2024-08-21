Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Iğdır'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerinde kaçak akaryakıt bulunduğunu ve satışını yaptıklarını tespit etti. Operasyonda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

21.08.2024 12:16
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Iğdır'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, adreslerinde kaçak akaryakıt bulunduğu ve satışını yaptıkları iddia edilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aralık ilçesine bağlı Aşağıçamurlu köyündeki şüphelilerin 5 farklı adresine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve çeşitli aparatlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Jandarma, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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