Iğdır\'da apartmanın 4\'üncü katında yangın çıktı

IĞDIR'da bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede, yangın çıktı. Apartmanı yoğun duman kaplarken, bazı vatandaşlar ekipler tarafından merdivenli itfaiye aracıyla binadan tahliye edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Topçular Mahallesi İdris Sokak'taki apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına binanın hem ön, hem de arka kısmından müdahale etti. Yangın sırasında apartmanı yoğun duman kapladı. Apartmanda bulunan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından merdivenli itfaiye aracıyla binadan tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.