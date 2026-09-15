Iğdır'da apartmanın 6. katında çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilenerek tahliye edildi - Son Dakika
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Iğdır'da apartmanın 6. katında çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilenerek tahliye edildi

Iğdır\'da apartmanın 6. katında çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilenerek tahliye edildi
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Iğdır'ın Topçular Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki dairede çıkan yangında yoğun duman diğer bölümlere yayıldı. Dumandan etkilenen biri çocuk 18 kişi, yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Iğdır'da bir apartmanın 6. katındaki dairede çıkan yangında, yoğun dumandan etkilenen biri çocuk olmak üzere 18 kişi ekiplerce tahliye edildi.

Topçular Mahallesi'ndeki bir binada İbrahim Topal'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede dairenin tamamını saran yangından yükselen yoğun duman apartmanın diğer bölümlerine de yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edebilmek için ulaşımı engelleyen park halindeki araçların çekicilerle kaldırılmasını sağladı.

Ekipler, çevredeki binaların balkonlarından yangına müdahale etti.

Apartmanda mahsur kalarak dumandan etkilenen biri çocuk 18 kişi, yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da apartmanın 6. katında çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilenerek tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da apartmanın 6. katında çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilenerek tahliye edildi - Son Dakika
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