Iğdır\'da Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılı konvoyuna Vali Taşolar katıldı

Iğdır'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı konvoyuna Vali Taşolar katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü için '103'üncü Yıl 103 araç' sloganıyla konvoy düzenlendi. Makam otomobiliyle konvoya katılan Vali M. Fırat Taşolar vatandaşlarla ilgilendi; Türk ve Azerbaycan bayrakları açılan konvoyda marşlar çalındı.
IĞDIR'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde araç konvoyu oluşturdu. Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı konvoya makam otomobiliyle katılan Vali M. Fırat Taşolar, vatandaşların Cumhuriyet bayramını kutladı.
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle '103'üncü Yıl 103 araç' sloganıyla araç konvoyu düzenledi. Konvoya katılan araçlar saat 19.00'da Iğdır Valiliği önünde toplandı. Makam otomobiliyle konvoya katılan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Bir süre valilik önünde bekleyen araçlar daha sonra konvoy halinde Zübeyde Hanım Bulvarı'na doğru ilerledi.
Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı konvoya onlarca araç katıldı. Marşların çalındığı konvoya katılanlar Iğdır'ı tur attı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?