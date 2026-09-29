Iğdır'da ekilen sorgum-sudan otu melezi dönüm başına yaklaşık 5 ton verim verdi - Son Dakika
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Iğdır'da ekilen sorgum-sudan otu melezi dönüm başına yaklaşık 5 ton verim verdi

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Iğdır\'da ekilen sorgum-sudan otu melezi dönüm başına yaklaşık 5 ton verim verdi
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Iğdır'da Oba köyünde 10 dönüm araziye ekilen sorgum-sudan otu melezinden ilk biçimde dönüm başına yaklaşık 5 ton verim alındı. Üretici Şahset Tınakçı ikinci biçimden de benzer verim bekliyor; ürünün hayvancılık işletmelerinin yem giderlerini azaltması hedefleniyor.

Iğdır'da hayvancılıkta yem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla deneme ekimi yapılan sorgum-sudan otu melezinden dönüm başına yaklaşık 5 ton verim elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" programı kapsamında yürütülen proje ile Iğdır'da hayvancılıkta kullanılan yem bitkilerine alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yüzde 75 tohum hibesi desteğinden yararlanan üretici Şahset Tınakçı, Oba köyünde 10 dönümlük arazisine sorgum-sudan otu melezi ekti.

Bu yılki ekimin ilk biçiminde dönüm başına yaklaşık 5 ton verim elde eden Tınakçı, ürünün ikinci biçiminden de benzer miktarda verim bekliyor.

Uygun iklim koşullarında yılda 3 kez hasat edilebilen ürünün, yüksek verimi ve düşük maliyetiyle bölgedeki hayvancılık işletmelerinin yem giderlerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

"Bölgede yaygınlaştırmayı planlıyoruz"

Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe, AA muhabirine, sorgum-sudan otu melezinin çok ciddi verimli bir ürün olduğunu söyledi.

Ürünün, mevsim iyi gittiğinde 3 kez hasat edilebildiğini ifade eden Kumtepe, "Maliyet açısından da gayet uygun. Bölgeye ve iklim şartlarına da uyan bir bitki. Umarım bölgemizde yaygınlaşır ve çiftçimiz için de hayvancılık yapan vatandaşlarımız için de ciddi bir gelir kaynağı olur. Bölgede bunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Üretici Şahset Tınakçı ise ürünün üretimini Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle yaptıklarını anlattı.

Çeşitli teşviklerle ilk denemeyi geçen sene yaptıklarını, bu sene de ikinci ekimi gerçekleştirdiklerini belirten Tınakçı, "Güzel bir verim aldık. 10 dönüm ektik, ilk biçiminde dönümde 5 ton aldık. Şimdi de ikinci biçimini yapacağız. Bu biçimde de yine 5 ton bekliyoruz." dedi.

Diğer çiftçilere de ürünü ekmelerini öneren Tınakçı, "Bütün üreticilere tavsiye ederim, randımanlı bir ürün. Mısırdan daha randımanlı ve masrafı da mısırdan az." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdür Ahmet Tingiş de üründen 3 biçime kadar verim alınabildiğine işaret ederek, "Dönümüne her hasatta yaklaşık 5 ton ürün alan çifçimiz yüksek verim elde etmektedir. Silajlık mısıra göre 2 kat daha fazla verim alınıyor ve daha karlı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
ÇiftçilikEkonomiGüncelYaşamSudanIğdırObaSon Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da ekilen sorgum-sudan otu melezi dönüm başına yaklaşık 5 ton verim verdi - Son Dakika
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