Iğdır\'da Hava Kirliliği Toplantısı

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Iğdır'da yaşanan hava kirliliğinin çözümü için düzenlenen toplantıda çözüm önerileri sunuldu.

Iğdır Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Iğdır İli Hava Kirliliği ve Çözüm Önerileri" toplantısına, Iğdır Valisi Ercan Turan, Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Altıkat ile Dr. Metehan Güzelkaya, kentte yaşanan kirliliğe dair konuşma yaptı.

Hava kirliliğinin Iğdır'da yarattığı etkiler ve çözüm önerilerinin konuşulduğu sempozyumda, kirliliğin sağlık ve toplumsal etkileri değerlendirilip çözüm önerileri ve farkındalık çalışmaları da görüşüldü.