Iğdır'da husumetli kişilerin tartışması silahlı kavgaya dönüşünce 3 kişi yaralandı

Iğdır'da silahlı kavga ve devamında yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Nahçıvan-Iğdır kara yolunda ilerleyen araçtakiler ile aynı köyden oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında açılan ateş sonucu araç sürücüsü Azat K. yaralandı. Yaralanan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücünün babası Ahmet K. ile araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi daha yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.