Iğdır'da İşçi, Mezbaha Makinesine Sıkışan Kolundan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Iğdır'da İşçi, Mezbaha Makinesine Sıkışan Kolundan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Iğdır\'da İşçi, Mezbaha Makinesine Sıkışan Kolundan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Iğdır'ın Söğütlü Mahallesi Hayvan Pazarı'nda bulunan bir mezbahada çalışan Y.Ç'nin kolu, hayvan kesimi esnasında makineye sıkıştı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı işçi, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

12.02.2024 16:11  Güncelleme: 16:12
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Iğdır'da hayvan kesimi esnasında kolu mezbaha makinesine sıkışan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Söğütlü Mahallesi Hayvan Pazarı'nda bulunan mezbahada çalışan Y.Ç'nin kolu, kesim yaptığı sırada makineye sıkıştı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine iş yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun uğraş sonucu işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Iğdır'da İşçi, Mezbaha Makinesine Sıkışan Kolundan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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