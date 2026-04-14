Iğdır'da Kaçak Gübre ve Sigara Operasyonları
14.04.2026 14:30
Iğdır'da 30 ton kaçak gübre ve 4 bin paket elektronik sigara ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

IĞDIR'da iki ayrı operasyonda piyasa değeri 3 milyon 275 bin lira olan 30 ton kaçak gübre ile piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 450 bin TL olan 4 bin paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin toplam 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak gübreyi piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Melekli beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, V.K. ve M.A.Ç. isimli şüphelilerin bulunduğu TIR'da yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 275 bin TL olan 30 ton kaçak gübre ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Bu arada Türkiye-Ermenistan sınırından kaçak elektronik sigaraları yurda sokarak piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik de operasyon düzenlendi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tuzluca ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda; B.Ç., K.B., O.S., R.A.S., M.M. ve Y.G. isimli 6 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 450 bin TL olan 4 bin paket kaçak elektronik sigara ile 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi. 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Iğdır, Son Dakika

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
