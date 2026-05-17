Öğrencilerden Gökkuşağı Tepeleri'nde Kafkas dansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Gökkuşağı Tepeleri'nde Kafkas dansı

Öğrencilerden Gökkuşağı Tepeleri\'nde Kafkas dansı
17.05.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da ortaokul öğrencilerinden oluşan Kafkas ekibi, Tuzluca'daki Gökkuşağı Tepeleri'nde sergiledikleri yöresel dans gösterisiyle kültürel mirası yaşatmayı ve bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçlıyor - Okul müdürü Ruban Sam Açıkel: - "Dans aracılığıyla buraları, Iğdır'ımızın bu doğal güzelliklerini de insanlara tanıtmış, göstermiş olacağız"

Iğdır'da ortaokul öğrencilerinin kurduğu Kafkas ekibi, Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'nde sergiledikleri yöresel dans gösterisiyle bölgenin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.

İlçedeki Şehit Üsteğmen Hakan Özkaner Ortaokulu idarecileri, Iğdır'ın kültürel mirasları arasında yer alan Kafkas dansını yaşatmak amacıyla okul bünyesinde dans ekibi oluşturdu.

Okulda eğitim gören öğrencilerden kurulan ekip, Kafkasya bölgesinin ve Iğdır'ın yöresel halk oyunları arasında yer alan Kafkas dansını, doğal renkleriyle dikkati çeken Gökkuşağı Tepeleri'nde sergiledi.

"Asaletin ve zarafetin dansı" olarak nitelendirilen Kafkas dansını gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle bölgenin doğal güzelliklerini de tanıtmayı amaçlıyor.

AA ekibince görüntülenen gösteride öğrenciler, kahverengi, boz, beyaz ve sarı tonlarının hakim olduğu tepelerde Kafkas figürlerini başarıyla sergiledi.

"Doğal güzelliklerimizle kültürel zenginliğimizi aynı karede paylaşmak istedik"

Okul müdürü Ruban Sam Açıkel, AA muhabirine, Kafkas ekibinin öğrencilerden oluştuğunu ve beden eğitimi öğretmenlerince koordine edildiğini söyledi.

Kafkas dansının Iğdır için önemine vurgu yapan Açıkel, şöyle devam etti:

"Bu oyunu biz Gökkuşağı Tepeleri'nde sergilemek istedik çünkü burası Iğdır'ımızın doğal güzelliklerinden biridir. Doğal güzelliklerimizle kültürel zenginliğimizi aynı karede paylaşmak istedik. Dans aracılığıyla buraları, Iğdır'ımızın bu doğal güzelliklerini de insanlara tanıtmış, göstermiş olacağız. Daha önce yaptığımız çalışmalar çok ilgi çekti. Tuz Mağaralarında çocuklarımızın bir Kartal Dansı gösterisi oldu çok beğenildi."

Kültürün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor

Öğrencileri çalıştıran beden eğitimi öğretmeni Servet Çiftçi de hedeflerinin, çocuklara geçmişten gelen kültürü aktararak bunun kuşaktan kuşağa devam etmesine katkı ve unutulmamasını sağlamak olduğunu anlattı.

Çocukların oturarak ve ekran başında çok zaman kaybettiğini, bu çalışmayla bu durumun da önüne geçtiklerini işaret eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Amacımız, çocukların birbirleriyle diyaloglarını sağlamak, bölgemizdeki çocukların birbirini severek kardeşlik duygularını geliştirmektir. Iğdır'ımızın doğal ve tabiat güzelliklerinin ileri gelen yerlerinde ve tabiatın bize sunduğu en güzel bölgelerden biri olduğu için bu kültürümüzü ve doğal güzelliğimizi bir arada, bir ortamda, bir karede buluşturup çocuklarla birlikte Iğdır'ın tanıtımına bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Gökkuşağı Tepeleri'nde Kafkas dansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:48:19. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Gökkuşağı Tepeleri'nde Kafkas dansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.