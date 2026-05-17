Öğrencilerden Gökkuşağı Tepeleri\'nde Kafkas dansı

Iğdır'da ortaokul öğrencilerinin kurduğu Kafkas ekibi, Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'nde sergiledikleri yöresel dans gösterisiyle bölgenin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.

İlçedeki Şehit Üsteğmen Hakan Özkaner Ortaokulu idarecileri, Iğdır'ın kültürel mirasları arasında yer alan Kafkas dansını yaşatmak amacıyla okul bünyesinde dans ekibi oluşturdu.

Okulda eğitim gören öğrencilerden kurulan ekip, Kafkasya bölgesinin ve Iğdır'ın yöresel halk oyunları arasında yer alan Kafkas dansını, doğal renkleriyle dikkati çeken Gökkuşağı Tepeleri'nde sergiledi.

"Asaletin ve zarafetin dansı" olarak nitelendirilen Kafkas dansını gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle bölgenin doğal güzelliklerini de tanıtmayı amaçlıyor.

AA ekibince görüntülenen gösteride öğrenciler, kahverengi, boz, beyaz ve sarı tonlarının hakim olduğu tepelerde Kafkas figürlerini başarıyla sergiledi.

"Doğal güzelliklerimizle kültürel zenginliğimizi aynı karede paylaşmak istedik"

Okul müdürü Ruban Sam Açıkel, AA muhabirine, Kafkas ekibinin öğrencilerden oluştuğunu ve beden eğitimi öğretmenlerince koordine edildiğini söyledi.

Kafkas dansının Iğdır için önemine vurgu yapan Açıkel, şöyle devam etti:

"Bu oyunu biz Gökkuşağı Tepeleri'nde sergilemek istedik çünkü burası Iğdır'ımızın doğal güzelliklerinden biridir. Doğal güzelliklerimizle kültürel zenginliğimizi aynı karede paylaşmak istedik. Dans aracılığıyla buraları, Iğdır'ımızın bu doğal güzelliklerini de insanlara tanıtmış, göstermiş olacağız. Daha önce yaptığımız çalışmalar çok ilgi çekti. Tuz Mağaralarında çocuklarımızın bir Kartal Dansı gösterisi oldu çok beğenildi."

Kültürün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor

Öğrencileri çalıştıran beden eğitimi öğretmeni Servet Çiftçi de hedeflerinin, çocuklara geçmişten gelen kültürü aktararak bunun kuşaktan kuşağa devam etmesine katkı ve unutulmamasını sağlamak olduğunu anlattı.

Çocukların oturarak ve ekran başında çok zaman kaybettiğini, bu çalışmayla bu durumun da önüne geçtiklerini işaret eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Amacımız, çocukların birbirleriyle diyaloglarını sağlamak, bölgemizdeki çocukların birbirini severek kardeşlik duygularını geliştirmektir. Iğdır'ımızın doğal ve tabiat güzelliklerinin ileri gelen yerlerinde ve tabiatın bize sunduğu en güzel bölgelerden biri olduğu için bu kültürümüzü ve doğal güzelliğimizi bir arada, bir ortamda, bir karede buluşturup çocuklarla birlikte Iğdır'ın tanıtımına bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz."