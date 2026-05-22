Iğdır'da KOAH Hastası Akülü Araç Talep Etti

IĞDIR Valiliği'nde bayramlaşma törenine katılan KOAH hastaları Ayşe Gölçek, akülü engelli arabası talebinde bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla Iğdır Valiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Vali Yardımcısı Ahmet Gökcecik, Vali M. Fırat Taşolar'ın elini öptü. Vali Teşolar, 100 TL harçlık vererek Gökcecik'in bayramını kutladı.

Bayramlaşma programında vatandaşlarla tek tek ilgilenen M. Fırat Taşolar, özellikle çocuklara yakın ilgi gösterdi. Bayramlaşmaya gelen çocuklara harçlık veren Vali Taşolar, valilik bahçesinde bekleyen engellilerin yanına gitti. Engelliler çocuk ve vatandaşlarla bayramlaşan Vali Taşolar'dan kızıyla programa katılan KOAH hastası Ayşe Gölçek akülü engelli arabası talebinde bulundu. Ayşe Gölçek, KOAH sebebiyle oksijen tüpünü yanında taşıdığını belirterek ulaşımı için akülü arabanın rahatlık sağlayacağını bildirdi.

Valilik bahçesinde Derya Gölçek'le de görüşen Vali Taşolar, akülü araba için gereken raporun alınması halinde yardımcı olabileceklerini söyledi.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/IĞDIR,