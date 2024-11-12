Iğdır'da Kuş Halkalamada Rekor - Son Dakika
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Iğdır'da Kuş Halkalamada Rekor

Anız yakmanın azalmasıyla Iğdır'da bu sezon 6 bine yakın kuş halkalandı.

12.11.2024 12:19
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Iğdır'da bu sezon anız yakmanın azalmasıyla sonbahar döneminde rekor sayıda kuş halkalandı.

Kuzey Doğa Derneği'nin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde gerçekleştirdiği kuş araştırma çalışmalarının 2024 sonbahar sezonunda sona gelindi.

Toplam 37 sezondur çalışma yapılan merkezde, sonbahar dönemi için ağustos ayından itibaren 100 türden 6 bine yakın kuş halkalanarak doğal ortamına salındı.

Diğer sezonlara göre oldukça verimli geçen ve rekor sayıya ulaşılan 2024 sonbahar sezonunda, bu sayılara ulaşılmasının nedeninin, geçmiş yıllarda yakılan civardaki anızların bu yıl daha az yakılması ve doğa tahribatının yapılmaması olarak değerlendiriliyor.

Çalışmaların 2025 yılının ilkbahar göç döneminde devam edileceği bölgede, geçen sezonki sonbahar döneminde yaklaşık 5 bin kuş halkalanmıştı.

"Anızların geçen seneye göre daha az yakılması önemli bir faktördü"

KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, 2006 yılından beri bu alanda kuş araştırma çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Bu sezonla birlikte 37 sezondur kuş halkalama ve araştırma çalışması yaptıklarını ifade eden Şekercioğlu, "2024 sonbahar sezonumuz ortalamanın üstünde başarılı geçti. Bunda bu sene bu alandaki anızların geçen seneye göre daha az yakılması önemli bir faktördü. Habitat geçen seneye göre daha iyi durumda." dedi.

Bu sezon 1 Ağustos'ta başlayıp bu ayın ortalarına kadar devam ettiklerini anlatan Şekercioğlu, "100'e yakın kuş türünden 6 binden fazla kuş halkaladık. Bu sayede Aras Nehri Kuş Cenneti'nde halkaladığımız kuş sayısı 180 bine yaklaştı ve şimdiye kadar 316 kuş türü tespit ettik." diye konuştu.

Gözlemlenen kuş türlerinin büyük çoğunluğunda Iğdır halkasının bulunduğunu ve bu kuşların farklı kıtalara göç ettiğini söyleyen Şekercioğlu, "Bunların arasında 2012 yılında şikra, 2019 yılında Basra kamışçını ve 2022'de de karabaşlı çulha kuşu Türkiye'de ilk kez Aras Nehri Kuş Cenneti'nde ağlarımıza takılarak halkalandı ve bu 3 kuş türü de Türkiye envanterimize girmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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