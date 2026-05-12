Iğdır'da Manda Saldırısı Paniğe Yol Açtı

Iğdır'da sahibinin elinden kaçtıktan sonra caddeye giren bir manda, vatandaşlara saldırdı.

Kent merkezindeki Dörtyol mevkisinde, sahibinin elinden kaçtığı tahmin edilen manda, kaldırımda duran vatandaşlara saldırdı ve paniğe neden oldu.

Çevredeki vatandaşların da büyük korku yaşadığı o anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Manda, vatandaşların müdahale etmeye çalışmasına rağmen ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Mandanın saldırısı sonucu yaralanan bir vatandaşın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın bildirilmesi üzerine belediye ve zabıta ekipleri mandanın yakalanması için çalışma başlattı.