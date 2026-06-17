Iğdır'da Muharrem Ayı Anma Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Muharrem Ayı Anma Etkinlikleri Başladı

17.06.2026 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da Muharrem ayı dolayısıyla Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri için geleneksel anma etkinlikleri başladı. Camilerde ve sokaklarda düzenlenen etkinliklerde sinezen ve mersiyeler eşliğinde yürüyüş yapıldı, ilahiler söylendi. Vali Taşolar anma mesajı yayımladı, Ulu Camisi mahyasından da Hz. Hasan ve Hüseyin anıldı.

Iğdır'da, Muharrem ayı dolayısıyla Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler başladı.

Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilmesinin yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler, kentteki cami ve sokaklarda yapıldı.

Her yıl Muharrem ayının ilk gününde başlayıp onuncu gününe kadar süren anma etkinlikleri için camilerde kılınan akşam namazının ardından toplanan kalabalıklar, cami önlerinde Hz. Hüseyin ve beraberindekileri andı.

Daha sonra "deste" adı verilen gruplar, sinezen ve mersiyeler eşliğinde farklı konumlarda yürüyüş yapıp ilahiler söyledi.

Iğdır Valisi Taşolar'dan anma mesajı

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yayımladığı anma mesajında, Muharrem'in Kerbela'da yaşanan olayların hüzünlü bir hatırası olduğunu belirtti.

Bu günün çöllerde bir yudum suyun özlemi olduğunu ifade eden Taşolar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Seyyidü'ş-şüheda Hz. Hüseyin efendimiz ve beraberindekilerin acımasızca şehit edildiği vaktin gözyaşlarıdır. Kerbela, mezhebi, meşrebi ve düşüncesi ne olursa olsun bütün ümmetin ortak acısıdır. Allah'a ve resulüne iman eden, ehlibeyte muhabbet besleyen her Müslümanın yürek sancısıdır. Bu vesileyle başta şehitler serdarı İmam Hüseyin Efendimiz ve Ehlibeyt-i Mustafa olmak üzere din, iman, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Ulu Camisi mahyasından da Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan anıldı

İl Müftülüğü de Muharrem ayının ilk gününde, Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan'ı Ulu Camisi'nin mahyasından verilen mesajla yad etti.

Mahyada, Hz. Muhammed tarafından zikredilen "Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir." sözü yayınlandı.

Kaynak: AA

Muharrem Ayı, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Muharrem Ayı Anma Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu
Aydın’da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi Aydın'da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi
Dünya Kupası’nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan’dan Muslera da tarihe geçti Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı
Silivri Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
Süper maç Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı Süper maç! Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı

00:04
İkinci yarıda tam 4 gol Fransa, Senegal’i yıldızlarıyla mağlup etti
İkinci yarıda tam 4 gol! Fransa, Senegal'i yıldızlarıyla mağlup etti
22:49
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
22:34
İşte İran ve ABD’nin anlaşmaya vardığı maddeler
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler
22:16
Karaman’da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
21:51
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
21:42
Anlaşma tamam Amedspor, Beşiktaş’ın yıldızını transfer ediyor
Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 00:43:04. #7.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da Muharrem Ayı Anma Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.