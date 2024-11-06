Iğdır'da "saadet zinciri" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "Pitrex" isimli bir uygulama oluşturup bununla saadet zinciri yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Aynı uygulamayla ilgili eylül ayında da 1 şüpheli yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Saadet Zinciri Dolandırıcılığı: 6 Gözaltı - Son Dakika
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