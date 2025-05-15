Iğdır'da sahte evrak hazırlayarak göçmenleri batı illerine göndermeye çalıştığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenleri batı illerine göndermeye çalışan şüphelilere yönelik Iğdır ve Ağrı'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu 2 göçmeni sahte evrakla batı illerine göndermeye çalıştığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve İ.M. tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Sahte Evrakla Göçmen Taşımaya Çalışan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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