Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi - Son Dakika
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Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

Iğdır'da Tasua Gecesi'nde yüzlerce kişi, Kerbela şehitlerini anmak için bir araya geldi. Anma programı kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, vatandaşlar Zübeyde Hanım Bulvarı'na yürüdü. Sinezenler eşliğinde şehitler anıldı ve mersiyeler okundu. Programda Kerbela olayını anlatan tiyatro oyunu da sahnelendi. Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri yarın aşura günü programıyla devam edecek.

16.07.2024 00:26
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Iğdır'da, muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitlerini anmak için bir araya gelen yüzlerce kişi dua etti.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da katledilmesinin 1385. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gün içinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp akşam saatlerine kadar süren programda, il merkezi, ilçeler ve köylerden gelerek camilerde toplanan vatandaşlar, daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı'na yürüdü.

Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, sinezenler (ilahi) eşliğinde göğüslerine vurarak Kerbela şehitlerini andı.

Cami önlerinde ve şehir meydanında toplanan gençlerin söylediği sinezenlerin ardından, meddahlar tarafından Kerbela olayının konu alındığı mersiyeler okundu.

Şehitler için duaların edildiği programda, Kerbela olayını anlatan tiyatro oyunu sırasında bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Kentte, Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri yarın aşura günü programıyla sürecek.

Kaynak: AA

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