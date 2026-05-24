Iğdır\'da Trafo Tamiri Sırasında İşçi Yaralandı

Iğdır'da trafoyu tamir ederken elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi'ndeki bir elektrik trafosunda meydana gelen arızayı gidermeye çalışan K.D (35), çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, K.D'yi ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada müdahalesi süren işçinin elektrik akımı nedeniyle yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.