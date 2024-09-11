Türkiye'nin İlk Mağara Festivali Başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Mağara Festivali Başladı

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinin bulunduğu Iğdır'daki Tuz Dağı'nda, yerin 80 metre altında düzenlenen 'Tuzluca Fest' kitap ve çocuk festivali başladı. Festivalde kitaplar ve el sanatları sergilenirken çocuklar için eğlence parkurları oluşturuldu.

11.09.2024 15:48
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Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinin bulunduğu Iğdır'daki Tuz Dağı'nda, yerin 80 metre altında düzenlenen "Tuzluca Fest" kitap ve çocuk festivali başladı.

Tuzluca ilçesindeki "Tuz Dağı"nda yüzlerce yıldır yapılan tuz madeni çıkarma işlemleri sonucu oluşan çok sayıdaki mağara, bu sefer festivale ev sahipliği yaptı.

Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığınca Tuz Dağı'nın tanıtımı ve bölgede sosyal etkinlik yapılması amacıyla düzenlenen festival, düzenlenen açılışla başladı.

Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz, açılışta, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Festivalin dolu dolu geçeceğini ifade eden Yılmaz, "Daha önce gerçekleşmemiş bir şekilde, bir mağaranın içinde yaptığımız bu festivalde inşallah 5 gün boyunca çok güzel etkinliklere imza atacağız. Türkiye'nin birbirinden değerli yazarlarını misafir edeceğiz, çok değerli hocalarımızla kitap söyleşileri gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız için tüm etkinlikleri burada yapacağız." diye konuştu.

"Türkiye'nin ilk ve tek mağara festivali" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kitaplar ve el sanatları sergilenirken çocuklar için de çeşitli eğlence parkurları oluşturuldu.

Yoğun katılımın gerçekleştiği kitap ve çocuk festivali, 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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