Iğdır'da Ünlendi Barajı Su Tutmaya Başladı

06.05.2026 03:29
Ünlendi Barajı, 60 yıl sonra tamamlandı ve Iğdır'ın içme suyu sorununu çözme potansiyeli taşıyor.

Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden Iğdır'da temeli 1965'te atılan ve bu yıl su tutmaya başlayan Ünlendi Barajı, 70 günde yüzde 10 doldu.

Yaklaşık 60 yıl sonra yapımı tamamlanan Ünlendi Barajı, şubat ayının ortasında su tutmaya başladı.

Iğdır'ın içme suyu problemini çözmek ve yüksek kesimli bölgelerdeki tarım arazilerini sulamak maksadıyla önem taşıyan baraj, bölgede etkili olan yoğun yağışlar sayesinde dolmaya başladı.

Yaklaşık 100 milyon metreküp su tutması hedeflenen Ünlendi Barajı'ndaki suyun 60 milyon metreküpünün tarımda, 30 milyon metreküpünün ise içme suyunda kullanılması bekleniyor.

Bölgenin en fazla tarım yapılan ve en kurak ili olan Iğdır'da, Tarım ve Orman Bakanlığı, Iğdır Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün sürdürdüğü çalışmalarla Ünlendi Barajı'nın devreye alınması neticesinde içme suyun sorununun tamamen, tarım sulama sorununun ise önemli bir bölümünün çözülmesi hedefleniyor.

Uzmanlık alanı tarla bitkileri ve bitki biyoteknolojisi olan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, AA muhabirine, barajın Iğdır'daki içme suyu sorununu çözeceğini söyledi.

Gürel, "Ünlendi Barajı, Iğdır'ımızın kronikleşen içme suyu problemini kökünden çözecek bir potansiyele sahip çünkü orada toplanan su ile yıllık yaklaşık 30 milyon metreküp içme suyunun servisi yapılacak. Iğdır il merkezi, ilçeler ve bütün köylerinin içme suyu problemi bu şekilde çözülmüş olacak." dedi.

Barajdaki suyun tarımda da kullanılacağını dile getiren Gürel, "Barajda tutulan suyun bir miktarı yaklaşık 100 bin dekarlık bir alanı sulama için kullanılacak." ifadesini kullandı.

Gürel, yıllar önce temeli atılan barajın inşaat sürecinin tamamlandığını belirterek, "Burada da ilimiz milletvekili Sayın Cantürk Alagöz'ün inanılmaz katkısı, desteği, çabası ile inşaat hızlandırılmış ve yakında inşallah baraj hizmete açılarak hepimizi mutlu edecek bir süreç başlamış olacaktır." diye konuştu.

"Yüzde 10 oranında doluluk var"

Bölgede etkili olan yağışlarla barajın hızla dolduğunu ve bereketli bir sezon beklendiğini vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"Şu anda yaklaşık yüzde 10 civarında doluluk var. Bu sene maşallah çok bereketli bir yıldı. Türkiye genelinde kar ve yağmur yağışı çok fazla oldu, dolayısıyla bu bölgemizde de oldu. İnşallah bu bereket Iğdır Ovası'nın tamamına yayılacaktır."

Kaynak: AA

