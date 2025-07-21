Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1350 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1350 gram kubar esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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