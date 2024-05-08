Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Iğdır\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe aldıkları 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan baskında şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında da işlem yapıldı.

08.05.2024 12:53
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Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tuzluca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli takibe alındı.

Ekiplerce yapılan baskında 3 zanlı suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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