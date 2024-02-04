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Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri Karla Kaplandı - Son Dakika
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Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri Karla Kaplandı

Iğdır\'daki Gökkuşağı Tepeleri Karla Kaplandı

Iğdır'da etkili olan kar yağışı sonucu Tuzluca ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri beyaz örtüyle kaplandı. Tepelerin kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarıyla oluşan görüntüsü ilgi çekiyor. Anadolu Ajansı ekibi tarafından dron ile havadan çekilen görüntülerde tepelerin karla kaplı manzarası göz alıcı bir güzellik oluşturuyor.

04.02.2024 13:18
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Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, kentte etkili olan kar yağışıyla yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Tuzluca ilçesinde bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen tepeler kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Bölgede etkili olan kar yağışıyla bir kısmı karla kaplanan Gökkuşağı Tepeleri, Anadolu Ajansı ekibince dron ile havadan görüntülendi. Tepelerin karlı manzarası güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

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