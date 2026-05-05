Iğdır Demiryolu Projesi İlerlemesi

05.05.2026 21:05
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolu projesinde çalışmalar hızla devam ediyor, 2029'da tamamlanması bekleniyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu bağlantısının parçası olacak olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından temeli atılan ve 223,9 kilometrelik yüksek standartlı demiryolu hattını kapsayan projede, tünel kazıları ve altyapı imalatlarında önemli ilerleme kaydedildi.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu İnşaatı Proje Müdürü Osman Beserek, sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, tünel imalatlarına başladıklarını, şantiyelerde de çalışmaların 24 saat esasına göre sürdüğünü anlattı.

Beserek, bu yıl kış şartlarının geçen yıla göre daha ağır geçtiğini ifade ederek, olumsuz hava koşullarına rağmen iş programının aksamadığını söyledi. Özellikle ağustos ayından bu yana tünel portal imalatlarının tamamlandığını, yaklaşık 8 aydır tünel kazı faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Beserek, viyadük yapım çalışmalarının da başladığını dile getirdi.

Projede şu anda biri Iğdır merkezde, diğeri Kars-Digor bölgesinde olmak üzere iki ana şantiyede çalışmaların devam ettiğini belirten Beserek, yaklaşık 1200 personelin görev yaptığını ifade etti.

Bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağlayacak

Toplam 223,6 kilometrelik demiryolu hattı Kars Merkez, Digor, Tuzluca, Iğdır, Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinden geçerek Dilucu Sınır Kapısı'na ulaşacak. Proje kapsamında 6 istasyon, 5 tünel, 3 viyadük, 10 köprü ve 144 altgeçit inşa edilecek. Hattın tamamlanmasıyla Kars-Dilucu arası seyahat süresi 85 dakikaya düşecek.

Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli inşa edilen hattın yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor. Böylece proje, yalnızca Türkiye ile Nahçıvan arasında değil, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu üzerinden Orta Koridor hattında da kritik bir rol üstlenecek.

Iğdır ekonomisine can suyu olacak

Demiryolu projesinin ana şantiyesinin Iğdır'da bulunması, şehir ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. İnşaat sürecinde oluşan istihdam, yerel esnaf ve hizmet sektörüne canlılık kazandırırken, projenin tamamlanmasıyla Iğdır'ın tarım ve sanayi ürünlerinin daha hızlı ve düşük maliyetle pazarlara ulaşması mümkün olacak.

Bu gelişmenin, lojistik maliyetlerini azaltarak üreticinin rekabet gücünü artırması ve Iğdır'ı bölgesel bir lojistik merkez haline getirmesi bekleniyor.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi ile Iğdır yalnızca Kars ve Nahçıvan'a değil, Azerbaycan ve Orta Asya'ya uzanan uluslararası ticaret ağına bağlanmış olacak. Bu durum hem turizmin canlanmasına hem de yeni yatırımların önünün açılmasına katkı sağlayacak.

Demiryolu hattının 2029 sonlarına doğru tamamlanması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

