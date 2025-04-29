Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.
Iğdır FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Son Dakika › Güncel › Iğdır FK Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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