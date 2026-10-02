Iğdır polisi, 20 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü yakaladı

Iğdır polisi, 20 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da hırsızlık suçundan 20 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Iğdır'da 20 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 20 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.P'yi bir adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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