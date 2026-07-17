Iğdır Tuz Dağı'ndan Sanatsal Eserler

Türkiye'nin en büyük tuz rezervlerinden birine sahip Iğdır'daki Tuz Dağı'ndan çıkarılan kayalar, kentin simgelerini yansıtan heykel ve biblolara dönüştürülerek hem ekonomiye hem de turizme katkı sağlıyor.

Tuzluca ilçesinde bulunan ve milattan önceki dönemlerden bu yana bölgenin tuz ihtiyacını karşılayan Tuz Dağı, sofralık, salamuralık ve karla mücadelede kullanılan tuzun yanı sıra hediyelik eşya üretimiyle öne çıkıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede, dağdan çıkarılan kayalar, heykeltıraş Mehmet Öner'in elinde leylek, kayısı ve elma gibi Iğdır'ı simgeleyen figürlere dönüşüyor.

Hazırlanan ürünler, Türkiye'nin farklı illerine gönderilirken, kenti tanıtan hediyelik eşyalar arasında da yer alıyor.

Atölyede ayrıca çocuk ve gençlere yönelik eğitimler verilerek hem el becerilerinin geliştirilmesi hem de meslek edinmeleri hedefleniyor.

Kaya tuzunun sanata dönüştürüldüğü bölüm oluşturuldu

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Aydoğdu, AA muhabirine, atölye çalışmalarına boyama ve el sanatlarıyla başladıklarını, daha sonra kaya tuzunun sanatsal ürünlere dönüştürüldüğü bir bölüm oluşturduklarını söyledi.

Tuz Dağı'nın ilçenin en önemli doğal değerlerinden biri olduğunu belirten Aydoğdu, "Bu atölyede, mağaramızdan tuzları alıp sanatsal değeri taşıyan hediyelik ürünler oluşturmak için gençlerimizle bir araya geldik. Kursumuzda leylek, kayısı, elma figürleriyle birlikte sanatsal değeri fazla olan hediyelik ürünler ortaya çıkarılmaktadır." dedi.

Atölyenin çocuk ve gençlerden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Katılımcılarımızın el becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz hem de onlar için yeni bir meslek alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Gayet olumlu şekilde karşılandı, işimizi daha severek yapmamızı sağladı. Kurumlar, şahıslar tarafından çok fazla ilgi görüyor. Bu ürünler hem ilçemizin hem de ilimizin tanıtımı için güzel bir çalışma oldu açıkçası."

"Leylek figürü bayağı beğenildi"

Heykeltıraş Mehmet Öner de Tuz Dağı'ndan çıkarılan kaya tuzunu değerlendirmek amacıyla çalışmayı başlattıklarını belirtti.

İlk olarak Iğdır'ın simgelerinden leylek figürünü yaptığını anlatan Öner, "Hem turizm hem de sanatsal açıdan bir faaliyet olsun istedik. Öncelikle leylek figürüne başladım, Iğdır'ın en meşhur figürlerinden biri de leylekler. Bu nedenle tuzdan leylek figürü yapmaya başladım ve Iğdır geneli bayağı bir beğenildi. Bu doğrultuda da işimizi bayağı ilerlettirdik." diye konuştu.

Öner, Tuzluca Gençlik Merkezi'nde kurs vermeye başladığını dile getirerek, "Burada da öğrencilere özellikle bu sanatı öğretmeye çalışıyorum. Bu sanatı öğrenen herkes de çok beğeniyor ve çok seviyor. Sanatla uğraştıklarında kafaları ve vücutları rahatlıyor. Sinir ve strese çok iyi geliyor." ifadelerini kullandı.