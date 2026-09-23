Iğdır Üniversitesi Rektörü Gürel, Terörsüz Türkiye dersinde 'yeter artık' dedi - Son Dakika
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Gürel, Terörsüz Türkiye dersinde 'yeter artık' dedi

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Iğdır Üniversitesi'nde 2026-2027 Akademik Yılı, Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel'in "Terörsüz Türkiye" konulu ilk dersiyle başladı. Rektör Gürel, öğrencilere bölünmeye 'yeter artık' diyerek Meclis'teki oylamayı canlı izlediğini ve umudunun arttığını belirtti.

Iğdır Üniversitesinde 2026-2027 Akademik Yılı, "Terörsüz Türkiye" dersiyle başladı.

Merkezi Derslik Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış dersi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Akademik yılın ilk dersini vermek üzere kürsüye çıkan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, öğrencilere Terörsüz Türkiye sürecini anlattı.

Rektör Gürel, "Bizi yaklaşık son 45 yıldır sağcı-solcu, faşist-komünist, Türkçü-Kürtçü, Alevi-Sünni, laik-antilaik diye böldüler. Onu dediler, bunu dediler. 'Yeter artık' demenin zamanı gelmedi mi? Biz artık akıllandık, yeter artık. Bizi bölmek, fitne sokup etle tırnak olan bu milletin fertlerini birbirinden ayırmak için ortaya saçılan fitne fesat unsurlarına biz daha ne kadar itibar edeceğiz? İnşallah bundan sonra etmeyeceğiz." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin onayı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamayı hatırlatan Gürel, şöyle devam etti:

"Meclisteki oylamayı canlı izledim. Oylamadan sonra içimdeki umut giderek arttı, içim kıpır kıpır oldu. Kendimi o kadar mutlu hissettim ki geleceğe dair bütün karamsar duyguları bir kenara attım. Sizler adına, yeni bir sayfa açtım. Biz belli bir yaşa geldik, bir ayağımız çukurda. Hatta ben bir buçuk ayağım çukurda diyorum. Biz belli bir dönemi geride bıraktık. Sizler için çok ümitvarım. Onu bilmenizi istiyorum."

Gürel, Terörsüz Türkiye sürecinin barış, güvenlik ve kalkınmayı hedefleyen kapsamlı bir dönüşüm süreci olduğunu belirterek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, Meclisteki bütün siyasi partilerin ve toplumun kahir ekseriyeti bu sürece katkı vermiştir. Bir tarih yazıyorlar ve bu tarihin de asıl mimarları olarak nesiller boyunca, yad edilecek ve duayla anılacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA
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