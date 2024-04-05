Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, terör örgütlerine karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi - Son Dakika
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Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, terör örgütlerine karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, terör örgütlerine karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, FETÖ, DEAŞ, KCK ve PKK başta olmak üzere hiçbir teröriste ve hiçbir terör örgütünün Iğdır'da faaliyet yapmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, Iğdır'da 354 şahıs terör suçlarından aranmaktadır.

05.04.2024 18:25  Güncelleme: 18:29
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Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, FETÖ, DEAŞ, KCK ve PKK başta olmak üzere hiçbir teröriste ve hiçbir terör örgütünün Iğdır'da faaliyet yapmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Iğdır'da 354 şahıs terör suçlarından aranmaktadır." dedi.

Vali Turan, Iğdır Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda değerlendirmelerde bulundu.

Bütün kolluk kuvvetlerinin Iğdır'ın esenliği ve güvenliği için, gece gündüz durmadan, azimli bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Turan, seçim döneminin hiçbir olay olmadan başarılı bir şekilde tamamladığını söyledi.

Asayiş ve güvenliğe ilişkin Iğdır'ın tüm meseleleriyle yakından ilgilenmeye devam edeceklerini ifaden eden Turan, "En önemli problemimiz bizim terörle mücadele, terör örgütleriyle mücadele, suç örgütleriyle mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele olmak üzere tüm başlıklarda azami gayretimizi gösteriyoruz. Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göç mücadele alanında çok ciddi emek sarf ediyor kıymetli arkadaşlarımızı kutluyorum." dedi.

Vali Turan, şunları kaydetti:

"Mart ayında terör olaylarında 2 olay, 2 propaganda, 1 faili meçhul, 1 adli işlem meydana gelmiştir. Terörle olan amansız mücadelemiz devam edecek. FETÖ, DEAŞ, KCK, PKK, hiçbir teröriste ve hiçbir terör örgütünün ilimizde faaliyet yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Iğdır'da 354 şahıs terör suçlarından aranmaktadır. Bunlardan 45 şahsın kesinleşmiş hapis cezası var, 310 şahsın da ifadeleri alınmalarına yönelik aranma kaydı bulunmaktadır. Aranan şahıslardan 151'i kırsal, 94'ü yurt dışı, 58 ölümün tespiti, 11 bölgemizde terör suçlarından aranan şahıs bulunmaktadır. Aranan şahısların takibine devam edecektir. Jandarma personelimiz yoğun bir şekilde sorumluluk sahalarında etkin bir şekilde faaliyetlerine devam etmişler ve etmeye de devam edecekler. Emeklerinden dolayı ben hepsini gözlerinden öpüyorum." dedi.

Vali Turan, terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve kaçakçılık konularında hem emniyet hem de jandarmanın en etkin şekilde mücadele ettiğini, hiçbir suçluya göz açtırılmayacağını söyledi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, terör örgütlerine karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi - Son Dakika

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