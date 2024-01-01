 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Iğdırlı Dağcılar Şehitler ve Filistin'e Destek İçin Doğa Yürüyüşü Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdırlı Dağcılar Şehitler ve Filistin'e Destek İçin Doğa Yürüyüşü Yaptı

Iğdır'da bulunan dağcılar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları ve Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerleri protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla Karagüney Kanyonu'nda doğa yürüyüşü düzenledi. Dağcılar, zirvede İstiklal Marşı okuyarak şehitleri andı ve Filistin halk oyunu olan 'dabke' dansıyla İsrail'i protesto etti.

Iğdırlı Dağcılar Şehitler ve Filistin\'e Destek İçin Doğa Yürüyüşü Yaptı
01.01.2024 - 14:20,
Abone Ol

Iğdırlı dağcılar, şehit Mehmetçikler ve Filistin'e destek için Karagüney Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Iğdır Sivil Arama-Kurtarma ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği (İSAK), Iğdır Milli Eğitim Arama-Kurtarma (MEB-AKUB), Kamp Dağcılık ve Treking (Iğdır Kamp) ile Zirve Kuzey-Doğu Dağcılık ve Arama-Kurtarma Derneği üyesi dağcılar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar ve Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit edilmesi nedeniyle protesto yürüyüşü ve tırmanışı düzenledi.

Kent merkezinde toplanan biri çocuk 22 dağcı, Kars'ın Kağızman ilçesinden Karagüney Kanyonu'na yürüyüşe başladı.

Yaklaşık 4 saatin ardından zirveye ulaşan dağcılar, İstiklal Marşı okuyarak şehitleri andı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin halk oyunu "dabke" dansı yapan dağcılar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ölümle dans edenleri yenemezsiniz" sloganı attı.

Iğdır-Kamp Başkanı Murat Akay, kanyona 12 şehidi anmak ve Filistin'deki katliamı protesto etmek için yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Dağın zirvesinde "dabke" dansı yaparak İsrail'i protesto ettiklerini anlatan Akay, "Bu dans artık Filistin halkının özgürlük simgesi haline geldi. Bu nedenle kanyonun zirvesinde bu dansı yaptık. Hem fikren hem de bedenen Filistin halkının yanındayız." dedi.

MEB AKUB sporcularından Bumihan Erol da şehitleri anmak, terörü lanetlemek ve Filistin'de yapılan çocuk katliamlarına dikkati çekmek için etkinlik yaptıklarını belirterek, "Buradan İsrail lanetliyorum. 'Eli kanlı İsrail, artık Filistin'den defol' diyerek herkesi mazlum halkın haklı davasında duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Minik dağcı Fatma Mina Erol ise Filistin'deki çocukların yanında olduğunu göstermek için dağa çıkarak "dabke" dansı yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Iğdır, İsrail, Doğa, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdırlı Dağcılar Şehitler ve Filistin'e Destek İçin Doğa Yürüyüşü Yaptı - Son Dakika


14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55
Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30
Esenyurt'ta Bir Şahıs Kadını Sokak Ortasında Sürüklemeye Çalıştı Esenyurt'ta Bir Şahıs Kadını Sokak Ortasında Sürüklemeye Çalıştı
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları

Son Dakika
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30 Esenyurt'ta Bir Şahıs Kadını Sokak Ortasında Sürüklemeye Çalıştı
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 15:08:05. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdırlı Dağcılar Şehitler ve Filistin'e Destek İçin Doğa Yürüyüşü Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement