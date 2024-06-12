İğneada'da sele kapılan 6 kişinin yakınları adalet istiyor

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(ANKARA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kaçak olduğu belirlenen bungalovlarda kaldıkları sırada sele kapılarak hayatını kaybeden 6 kişinin yakınları, Adalet Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Mahkeme heyetinin değişmesini isteyen aileler, yıkım kararına rağmen kararı uygulamayan Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin de ölümlerden sorumlu olduğunu savundu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kampta sele kapılarak hayatını kaybeden 6 kişinin yakınları Adalet Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Açıklamaya, Selde eşi Suna Duman'ı kaybeden Hüseyin Duman, yaşamını yitiren Suna Duman'ın ablası Çiçek Dinç, kızı ve damadını kaybeden Safiye Yaşa ve selde kardeşi Ümit Solmaz'ı kaybeden Yasemin Demir katıldı.

Aileler tarafından yapılan açıklamada olayın üzerinden 9 ay geçtiği hatırlatılırken, "Bizler Adalet Bakanımızdan bu kadar şüpheler ile delilleri karartan ve davayı taraflı olarak yargılayan heyetteki savcının, hakimin reddini talep ediyoruz" denildi. Aileler tarafından yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Burada haykırıyoruz, tarafsız olmayan savcı Muzaffer Lekesiz ve hukuksuz bir şekilde davamıza eli değen eşi Merve Lekesiz ve başsavcı Hazım Aslanca'yı 14 Şubat 2024 tarihinde gelip Sayın Bakanımıza dilekçe ile reddettiğimizi ve sebeplerini ve HSK müfettişi atamalarını istemiştik. 17 Şubat 2024 tarihinde HSK müfettişlerine ifade vermiştik. Sebepleri ile neden savcı, başsavcı ve hakime hanımdan şikayetçi olduğumuzu görevlilerini kötüye kullandıklarını sebepleri ile anlattık. Şimdi bugün 12 Haziran 2024 günü yine buradayız bu sefer içeride değiliz dışarıdayız.

"Tesisin dere yatağı üzerine kurulduğu tespit edilmiştir"

Bizler Adalet Bakanımızdan bu kadar şüpheler ile delilleri karartan ve davayı taraflı olarak yargılayan heyetteki savcının, hakimin reddini talep ediyoruz. Kısacası diyoruz ki Kırklareli Adalet Sarayı'nda bir şeyler oluyor, buraya bakmanız lazım. Kırklareli ilinde bir şeyler oluyor. Dosyamızda devletin bilirkişisi, tesisin eski dere yatağı üzerine kurulduğunu tespit etmiştir ve bu tesisin yıkım kararı olmasına rağmen defalarca uyarılara rağmen farkında ve bilincinde olduğu halde yıkımını sağlamayan il Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve dönemin valisi Osman Bilgin'i suçlu bulmuştur.

"Huzurumuz kalmadı"

Göreve geldiği tarihten itibaren olay gününe kadar 11 aylık görev süresi olduğu halde ve yıkım kararına rağmen yıkım kararını uygulamayan şu anki Kırklareli Valisi Birol Ekici de 6 canımızın ölümünden sorumludur. Bizler devlet sevgisi ile büyütülmüş insanlarız ama maalesef bugün burada bu kadar sert açıklama yapmaya zorlayan sebepler bunlardır. Devlet, kurumları ile devlet olur. Eğer devletin bir kurumu işlemiyorsa ki bizim davamızda ve benzeri birçok davada işlemediğini maalesef çok büyük bir üzüntü içerisinde hepimiz görüyoruz. İşte o zaman millette huzur kalmaz. Bizim de huzurumuz kalmadı. Sayın Adalet Bakanımız da Sayın İçişleri Bakanımız da konuşmalarında huzurdan bahsediyorlar. Bizler HSK'daki şikayetlerimizin değerlendirilmesini tekrar ifadelerimize başvurularak; başsavcının, savcının, mahkeme başkanının soruşturulmasını istiyoruz."