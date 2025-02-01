İHA Saldırısı, Rusya'da Fabrikayı Vurdu

Rusya'nın Nijnıy Novgorod şehrindeki petrokimya fabrikasında insansız hava aracı saldırısı (İHA) nedeniyle üretimin durdurulduğu bildirildi.
Rus petrokimya şirketi Sibur'dan yapılan yazılı açıklamada, İHA saldırısına uğrayan Kstovo fabrikasına ilişkin bilgilere yer verildi.
Nijnıy Novgorod şehrindeki Kstovo petrokimya fabrikasında İHA saldırısının hasar oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, tesiste üretimin durduğu, gerekli tamirat işlemlerinin ise yürütüldüğü kaydedildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, saldırı nedeniyle Kstovo fabrikasında başlayan yangının söndürüldüğünü duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Nijnıy Novgorod'a 3 İHA ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.
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