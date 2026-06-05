İHA Saldırısında 5 Azerbaycanlı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İHA Saldırısında 5 Azerbaycanlı Hayatını Kaybetti

05.06.2026 13:07
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Azak Denizi'nde iki yük gemisine düzenlenen İHA saldırısında 5 Azerbaycan vatandaşı öldü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azak Denizi'nde gece saatlerinde iki yük gemisine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 5 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hacızade, yazılı açıklamasında, mürettebatında toplam 25 Azerbaycan vatandaşının bulunduğu iki yük gemisinin İHA saldırısına uğradığını belirtti.

Gemilerin Azerbaycan devletine ait olmadığını kaydeden Hacızade, Rus makamlarından alınan bilgilere göre saldırılarda 5 Azerbaycan vatandaşının yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yaralıların Rusya'nın Yeysk kentindeki bir hastaneye kaldırıldığını aktaran Hacızade, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının ilgili devlet kurumları, ülkenin diplomatik temsilcilikleri ve ilgili ülkelerin yetkili makamlarıyla koordinasyon halinde çalıştığını bildirdi.

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliğinden bazı görevlilerin olay yerine gönderildiğini belirten Hacızade, vatandaşların sağlık durumları, ülkeye dönüş süreçleri ve gerekli konsolosluk desteğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yakından takip edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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