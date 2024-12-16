İhale Usulsüzlüğü İddiası: Suç Duyurusu!

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AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal ve ihale komisyonu üyeleri hakkında, temizlik aracı kiralama ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Karşıyaka Belediyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Köse, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın çalışmalarını eleştirdi.

Belediyenin çöp aracı kiralama ihalesinde usulsüzlük yapıldığını savunan Köse, "Biraz araştırdığımızda, milletin parasının çarçur edildiği, adrese teslim ihale yapıldığı, rekabet ortamının ortadan kaldırılarak Karşıyakalının parasının birilerine peşkeş çekildiği kanaatine vardık. Biz ne Karşıyakalıların, ne de bu milletin parasını birileri mutlu olsun diye, onlara peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu vesile ile Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığımıza Ünsal ve ihale komisyonu hakkında şikayet dilekçemizi vermiş bulunuyoruz." dedi.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal ise birçok belediyenin artık kendi öz sermayesi ve bütçesi ile kiralamaktan vazgeçtiğini ifade etti.

Karşıyaka Belediyesinin ise araçları kendi alacağına, kiralama tercihinde bulunduğunu aktaran Ünal, "Daha uygun ve az bütçeyle kendi bünyesine katmak yerine, araçları dışarıdan daha yüksek fiyata kiralama tercihinde bulunuyor." diye konuştu.

İhalenin adrese teslim yapıldığını savunan Ünal, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 218 milyon lira gibi fahiş bir rakamla şoförü olmayan, yakıtı olmayan, bir anlamda modeli bile belli olmayan, belki de eski, ömrünü ve miadını doldurmuş araçlara sadece 24 aylığına 218 milyon+KDV gibi yüksek miktarı adrese teslim ihaleyle bir firmaya veriyor. İhaleye 7 firma teklif veriyor fakat her ne hikmetse 6 firma ihaleye giriş teminatını yanlış yatırıyor. ve bu sebeple 6 firma eleniyor ve bir firmanın teklifi geçerli oluyor. Rekabet koşulları oluşmadığı halde Sayın Başkan 'bu firmaya ihaleyi vermek zorunda kaldık' şeklinde aciz bir açıklama yapıyor. Üstelik meclis kürsüsünden, elenen 6 firma 1lira ila 5 lira arasında teminat yatırmış diyor. Ağlar mısınız güler misiniz yoksa isyan mı edersiniz. Karşıyaka Belediyesinin ve Karşıyakalıların, Yıldız Ünsal'a rağmen hakkını hukukunu korumak için savcılığa suç duyurusunda bulunduk."