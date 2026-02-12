İhaleye Fesat İddiası: 11 Sanık - Son Dakika
İhaleye Fesat İddiası: 11 Sanık

12.02.2026 09:48
Odunpazarı Belediye Başkanı ve 10 çalışanı, ihale şartnamesine aykırı hareket nedeniyle yargılanacak.

Odunpazarı Belediyesine ait akaryakıt LPG istasyonunun 10 yıllığına kiralanmasına ilişkin ihale şartnamesine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle Belediye Başkanı Kazım Kurt ile 10 belediye görevlisi hakkında "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan iddianame hazırlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 11 Ekim 2022'de Devlet İhale Kanunu'na göre kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen, Ihlamurkent Mahallesi'ndeki 1600 metrekarelik istasyonun kiralanmasını kapsayan ihalede, şartnamede "dağıtıcı lisansı" şartı aranmasına rağmen bu lisansa sahip olmayan firmaların tekliflerinin kabul edildiği belirtildi.

İddianamede ayrıca şartnamede yer alan lisans şartının mevzuata aykırı olduğu yönünde ihale öncesi yapılan başvuruya rağmen ihalenin mevcut haliyle sürdürüldüğü vurgulandı.

Sayıştay denetiminde tespit edilen hususlara göre, ihaleye katılan iki firmanın da dağıtıcı lisansına sahip olmadığı, buna karşın belgelerinin tam ve uygun kabul edilerek sürecin devam ettirildiği ve firmalardan biriyle sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Savcılık, ihale şartnamesini hazırlayan birim yetkilileri, ihale komisyonu üyeleri ve ihaleyi onaylayan belediye başkanının ihaleye katılma yeterliliğine sahip olmayan firmaların sürece dahil edilmesini sağladıkları ve bu nedenle "ihaleye fesat karıştırma" suçunu işledikleri kanaatinde bulundu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye başkan yardımcılarından H.D. ile E.G'nin yanı sıra S.E, Ö.F.İ, S.Ç, N.S, O.Ö, S.K, E.Ç. ve A.Y. hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

