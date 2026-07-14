İhanetin Kronolojisi Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İhanetin Kronolojisi Konferansı

14.07.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen konferansta, 17-25 Aralık ile 15 Temmuz'un izleri konuşuldu.

Afyonkarahisar'da "17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a: İhanetin Kronolojisi" konferansı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, 17-25 Aralık sürecine çok vakıf olmayan gençler için konferansın fırsat olduğunu söyledi.

Konferansın verimli olmasını temenni eden Aktaş, "Biz de bildiklerimizi, irademiz anlamında tazelemiş oluruz. Eksiklerimiz varsa eğer onları da dinlemiş oluruz."dedi.

-"Türkiye aleyhinde emelleri olan iş birlikçi bir karakter taşıyor"

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da 15 Temmuz darbe girişiminin demokrasi tarihinde yaşanan darbeler zincirinin son halkası olduğunu vurguladı.

15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran bazı karakteristik farklılıkların bulunduğunu aktaran Karakaş, "Bunlardan en önemlisi hain darbe girişiminin Türkiye aleyhinde emelleri olan iş birlikçi bir karakter taşıyor. İkinci farklılığı ise, bu girişim dini kisveye bürünmüş bir örgütsel yapı tarafından gerçekleştirilmiştir. Üçüncüsü ise vatanımızın ve milletimizin bütünlüğüne, birliğine, dirliğine ve düzenine kasteden bir ihanet karakteri taşıyor olmasıdır." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da konferansta, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine giden sürecini ve o gece yaşadıklarını anlattı.

Konferansın ardından Aktaş ve Karakaş, Altınok'a günün anısına plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhanetin Kronolojisi Konferansı - Son Dakika

Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Uzungöl’e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu
Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa’da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı

15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 16:01:39. #.0.3#
SON DAKİKA: İhanetin Kronolojisi Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.