İhbar Uçağı Romanya'da Görevde

Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Havadan İhbar Kontrol Uçağının Romanya üzerinde görev uçuşu yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Havadan İhbar Kontrol Uçağı, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya üzerinde görev uçuşu icra etti." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, 27 Eylül'de icra edildiği belirtilen görev uçuşuna dair fotoğraflara da verildi.
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