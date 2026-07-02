İHD'den Deniz Göktaş'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İHD'den Deniz Göktaş'a Tepki

02.07.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hakları Derneği, komedyen Göktaş'ın gözaltına alınmasını keyfi bir uygulama olarak kınadı.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği, (İHD) stand-up gösterisi sırasında çekilmiş videodan kesitlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Dernek, "Deniz Göktaş'ın şiddet ve nefret içermeyen eleştirel söylemleri nedeniyle hedef gösterilmesi ve ardından gözaltına alınması açık ve keyfi bir uygulamadır. Göktaş'a yönelik bu yargı tacizinin derhal sonlandırılması ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İnsan Hakları Derneği, sosyal medya hesabı üzerinden komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına yazılı açıklama yaptı. Göktaş'ın gözaltına alınmasının ifade özgürlüğüne ağır bir darbe olduğu belirtilen açılamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Göktaş'ın gözaltına alınması ifade özgürlüğüne ağır bir darbedir. Son günlerde yaptığı stand-up gösterisi nedeniyle gündeme gelen ve bazı çevrelerce hedef gösterilen Deniz Göktaş, yurtdışından Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alınmıştır. Türkiye'de ifade özgürlüğü ve protesto hakkına yönelik yargısal taciz ve idari kısıtlamalar sistematik bir pratik haline gelmiş, bu pratiğin sonucu olarak farklı görüşlere, fikir ve söylemelere yönelik tahammülsüzlük muhalif görüşleri bastırmanın bir aracına dönüşmüştür."

"KEYFİ UYGULAMADIR"

Farklı görüşlere yönelik bu yasaklayıcı ve sınırlayıcı politika, demokrasinin temeli olan çoğulculuk ilkesini ortadan kaldırmakta, fikir sahiplerini damgalamakta ve hedef haline getirmektedir. Bu bağlamda Deniz Göktaş'ın şiddet ve nefret içermeyen eleştirel söylemleri nedeniyle hedef gösterilmesi ve ardından gözaltına alınması açık ve keyfi bir uygulamadır. Göktaş'a yönelik bu yargı tacizinin derhal sonlandırılması ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHD'den Deniz Göktaş'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Fred, Fenerbahçe’deki geleceğini resmen açıkladı Fred, Fenerbahçe'deki geleceğini resmen açıkladı
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek

16:41
Parkta tartışan çocuğu kazmayla dövdü
Parkta tartışan çocuğu kazmayla dövdü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama Ölü ve yaralılar var
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 17:24:19. #.0.3#
SON DAKİKA: İHD'den Deniz Göktaş'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.