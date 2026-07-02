İHD'den Deniz Göktaş'a Tepki

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği, (İHD) stand-up gösterisi sırasında çekilmiş videodan kesitlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Dernek, "Deniz Göktaş'ın şiddet ve nefret içermeyen eleştirel söylemleri nedeniyle hedef gösterilmesi ve ardından gözaltına alınması açık ve keyfi bir uygulamadır. Göktaş'a yönelik bu yargı tacizinin derhal sonlandırılması ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İnsan Hakları Derneği, sosyal medya hesabı üzerinden komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına yazılı açıklama yaptı. Göktaş'ın gözaltına alınmasının ifade özgürlüğüne ağır bir darbe olduğu belirtilen açılamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Göktaş'ın gözaltına alınması ifade özgürlüğüne ağır bir darbedir. Son günlerde yaptığı stand-up gösterisi nedeniyle gündeme gelen ve bazı çevrelerce hedef gösterilen Deniz Göktaş, yurtdışından Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alınmıştır. Türkiye'de ifade özgürlüğü ve protesto hakkına yönelik yargısal taciz ve idari kısıtlamalar sistematik bir pratik haline gelmiş, bu pratiğin sonucu olarak farklı görüşlere, fikir ve söylemelere yönelik tahammülsüzlük muhalif görüşleri bastırmanın bir aracına dönüşmüştür."

"KEYFİ UYGULAMADIR"

Farklı görüşlere yönelik bu yasaklayıcı ve sınırlayıcı politika, demokrasinin temeli olan çoğulculuk ilkesini ortadan kaldırmakta, fikir sahiplerini damgalamakta ve hedef haline getirmektedir. Bu bağlamda Deniz Göktaş'ın şiddet ve nefret içermeyen eleştirel söylemleri nedeniyle hedef gösterilmesi ve ardından gözaltına alınması açık ve keyfi bir uygulamadır. Göktaş'a yönelik bu yargı tacizinin derhal sonlandırılması ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz."