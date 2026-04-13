İHD'den Ümit Erkol'a Tahliye Talebi

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği'nden CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, Erkol'un tahliye edilmesi talep edildi.

İnsan Hakları Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un siyasi saiklerle tutuklanmasını kınıyor, derhal tahliye edilmesini talep ediyoruz. 1990'lı yıllarda derneğimizin yönetim kurullarında da görev yapan Ümit Erkol, yalnızca bir siyasetçi değil, aynı zamanda uzun yıllardır hak mücadelesi yürüten bir insan hakları savunucusudur. İnsan Hakları Derneği olarak Ümit Erkol'un yargılanma sürecini ve tutukluluğunu yakından takip ettiğimizi kamuoyuna bildiriyoruz" ifadesi kullanıldı.