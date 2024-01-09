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İHH, Arakanlı Müslümanlara yardım çalışması başlattı - Son Dakika
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İHH, Arakanlı Müslümanlara yardım çalışması başlattı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangından etkilenenler için acil yardım çalışması başlattı. Yangın sonucunda binlerce aile evsiz kalmış ve pek çok insani yardıma ihtiyaç duyulmaktadır. İHH, yangın söndürme çalışmalarına ve etkilenenlerin güvenli bölgelere ulaştırılmasına destek vererek, 2 bin aileye sıcak yemek ve 1393 aileye battaniye ile kıyafet desteği sağlamayı planlamaktadır.

İHH, Arakanlı Müslümanlara yardım çalışması başlattı
09.01.2024 - 15:27,
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Arakanlı Müslümanların kaldığı Bangladeş'teki kampta çıkan yangından etkilenenler için acil yardım çalışması başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamada, pazar günü gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Cox's Bazar kentinde bulunan mülteci kampı Kutupalong'ta yangın çıktığı belirtildi.

Yangın nedeniyle kısmi veya tamamen yanan ev sayısının 1200'e ulaştığı, 7 bine yakın Arakanlı Müslüman'ın evsiz kaldığı, dışarıda kalan Arakanlıların ise mevsim soğuklarından etkilendiği aktarılan açıklamada, binlerce ailenin başta gıda, hijyen ürünleri, kıyafet ve battaniye olmak üzere pek çok insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, vakfın bölgedeki partnerleri aracılığıyla yangın söndürme çalışmalarına, durumdan etkilenenlerin güvenli bölgelere ulaştırılmasına destek verdiği, bu kapsamda acil yardım çalışması başlattığı ifade edilerek, çalışmanın ilk etabında 2 bin aileye sıcak yemek, 1393 aileye battaniye ile kıyafet desteği verilmesinin planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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Bangladeş, İHH, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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