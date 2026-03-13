İHH'dan Halep Kalesi'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika
Son Dakika

İHH'dan Halep Kalesi'nde Temizlik Çalışması

İHH'dan Halep Kalesi'nde Temizlik Çalışması
13.03.2026 16:16
İHH, Halep Kalesi'nde temizlik yaparak tarihi yapıyı koruma amacıyla çalışmalara başladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Suriye'nin simge yapılarından Halep Kalesi çevresinde ve kalenin içinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında kalenin çevresi, iç alanları ve sur duvarları detaylı şekilde temizlenerek bölgenin daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi amaçlandı.

İHH Arama Kurtarma, Genç İHH, Halep Valiliği ve Halep Belediyesi ekipleri, savaşın izlerini taşıyan tarihi kalede biriken moloz, atık ve çeşitli kalıntıları temizleyerek hem ziyaretçiler hem de bölge halkı için daha sağlıklı bir ortam oluşturdu.

Ekipler, kalenin iç kısmı ve duvarlarındaki toz, çöp ve kalıntıları da temizledi.

İHH Arama Kurtarma ekipleri, iple erişim teknikleri kullanarak, 22 metre uzunluğundaki kale duvarlarının bakım çalışmalarını 12 kişilik ekiple gerçekleştirdi.

"İHH ve Türkiye halkı olarak Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

İHH Suriye Çalışmaları Sorumlusu Hamza Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH Arama Kurtarma ekipleri, Genç İHH, Halep Belediyesi, Halep Valiliği ve Suriye Sivil Savunma ekipleri ile ortak bir çalışma yürütüklerini söyledi.

Dinçer, "15 yıl boyunca İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye halkının yanındaydık. Kamplarda, çadırlarda ve zor şartlar altında 15 yıl boyunca Suriye halkının yanında olmaya devam ettik. Bundan sonra da İHH ve Türkiye halkı olarak Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesiyle bütün dünyaya mesaj iletmek istediklerini dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Burası 5 bin yıllık tarihi olan bir yapı. Kalenin etrafı uzun yıllardır bakımsız durumda. Çevresinde bulunan çöpler, yabani otlar ve yosunlar kaleye zarar veriyor. İHH olarak Arama Kurtarma ekiplerimizle beraber kale duvarlarından sarkarak kale temizliğini yaptık. Bize destek veren bağışçılarımıza teşekkür ederiz."

Halep Kalesi

Halep Kalesi, Suriye'nin en eski ve en önemli tarihi yapılarından biri olarak binlerce yıllık geçmişe sahip.

Şehir merkezindeki yüksek bir tepe üzerine inşa edilen kale; Hititler, Asurlular ve Persler döneminden itibaren yerleşim yeri olarak kullanıldı.

Roma ve Bizans dönemlerinde askeri merkez işlevi gören kale, Eyyubiler döneminde yeniden inşa edilerek günümüzdeki görünümünü kazandı.

Memlükler ve Osmanlılar döneminde de kullanılan Halep Kalesi, farklı medeniyetlerin izlerini taşımasıyla Suriye'nin kültürel ve tarihi mirasının en önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, İHH

Son Dakika Güncel İHH'dan Halep Kalesi'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika

SON DAKİKA: İHH'dan Halep Kalesi'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika
