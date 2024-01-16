İHH İnsani Yardım Vakfı Beypazarı Temsilciliği İhtiyaçlı Ailelere Yardım Ulaştırdı

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İHH İnsani Yardım Vakfı Beypazarı Temsilciliğince ihtiyaçlı ailelere yardım ulaştırıldı.
Beypazarı Temsilcisi Mustafa Bulut, yaptığı açıklamada, "iyilik soğuk geçirmez" şiarı ile ilçe genelinde yardımlara devam ettiklerini belirtti.
İhtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunduklarını ifade eden Bulut, desteklerin devam edeceğini kaydetti.
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