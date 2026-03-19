İHH, Lübnan'a Yardım Gönderdi

19.03.2026 15:53
İHH, İsrail saldırılarından etkilenen Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da ihtiyaç sahibi ve yerinden edilen ailelere insani yardım ulaştırdı.

Lübnan'ın Berce beldesinde ihtiyaç sahibi ailelere zekat ve ramazan fitresi dağıtan İHH ekipleri, Derayye beldesindeki bir camide kalan ailelere ise sıcak yemek ikram etti.

AA muhabirine konuşan İHH Medya Sorumlusu Yakup Alaca, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını belirtti.

Alaca, "Şu anda Derayye beldesindeyiz. Mutfağımızda pişirdiğimiz yemekleri, bu camiye sığınan ailelere dağıtıyoruz. Lübnan'da kriz derinleşiyor, ihtiyaç her geçen gün artıyor." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 16:17:32. #7.13#
