İHH, Pakistan\'daki Sel Mağdurlarına Yardım Gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, sel baskınlarıyla mücadele eden Pakistan'daki afetzedelere sıcak yemek, gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde 26 Haziran'da 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışların ardından kaybolan yaklaşık 150 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İHH İnsani Yardım Vakfı, "Khyber Pakhtunkhwa" eyaletinde sel mağdurlarına yardım eli uzatarak, 1000 kişilik sıcak yemek dağıttı.

Vakıf, ayrıca bölgede 500 aileye gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye ulaştırdı.

İHH'nın bölgedeki faaliyetleri ise sürüyor.