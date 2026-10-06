İhnat, Rus jet motorlu İHA'ların yapay zeka taretleriyle ilk kez imha edildiğini söyledi - Son Dakika
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İhnat, Rus jet motorlu İHA'ların yapay zeka taretleriyle ilk kez imha edildiğini söyledi

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İhnat, Rus jet motorlu İHA\'ların yapay zeka taretleriyle ilk kez imha edildiğini söyledi
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü İhnat, yapay zeka destekli taretlerle Rusya'ya ait jet motorlu İHA'ları ilk kez imha ettiklerini söyledi. İhnat, makine görüşü sayesinde insan hatalarının ortadan kalktığını, yapay zekanın jet motorlu İHA'ları bile hedef alabildiğini belirtti.

KİEV, 6 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İhnat, yapay zeka destekli silah taretleri kullanarak Rusya'ya ait jet motorlu insansız hava araçlarını (İHA) ilk kez başarıyla imha ettiklerini söyledi.

İhnat pazartesi günkü basın toplantısında, "Yapay zeka gibi yenilikçi teknolojileri kullanarak insan kaynaklı hataları ortadan kaldırdık. Hedeflerin vurulmasında makine görüşü kullanılıyor. Yapay zeka sayesinde jet motorlu İHA'ları bile hedef alabiliyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy daha önce yaptığı bir açıklamada, Rusya'ya ait jet motorlu İHA'lara karşı koymak amacıyla başkent Kiev'e 12 adet yapay zeka destekli silah tareti yerleştirildiğini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua
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