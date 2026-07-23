İhracat İçin Eğitim Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İhracat İçin Eğitim Düzenlendi

İhracat İçin Eğitim Düzenlendi
23.07.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GTB, ihracatçı firmalara yönelik belge ve sertifikasyon süreçleri eğitimi düzenledi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından ihracatçı firmaların uluslararası pazarlara giriş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla "İhracatta Belge, Sertifika ve Analiz Gereklilikleri Eğitimi" düzenlendi.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığınca desteklenen GTB Gıda Sektörü 3. UR-GE Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, ihracatta belge ve sertifikasyon süreçleri, teknik düzenlemeler, ürün analizleri ile hedef pazarlara özgü gereklilikler ele alındı.

GTB idari hizmet binasında düzenlenen programın açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, ihracatta sürdürülebilir başarının yalnızca kaliteli üretimle sınırlı olmadığını belge, sertifika ve analiz süreçlerinin doğru yönetilmesinin uluslararası pazarlara erişimde kritik önem taşıdığını ifade etti.

Dış Ticaret Uzmanı Abdullah Oskay da katılımcılara temel ihracat belgeleri, gümrük ve taşıma evrakları, menşe ve dolaşım belgeleri, ürün sertifikaları ile gıda ürünlerinde analiz ve sertifikasyon süreçleri hakkında bilgi verdi.

Eğitimde, eksik veya hatalı belgelerin ihracat işlemlerinde yol açabileceği gecikmeler, ilave maliyetler, ürün iadeleri ve pazar kayıpları örneklerle anlatıldı.

Katılımcılara ayrıca pestisit kalıntısı, aflatoksin, ağır metal ve mikrobiyolojik analizler ile etiketleme, alerjen bildirimi, ambalaj uygunluğu ve izlenebilirlik şartlarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, BRCGS, IFS Food, GlobalG.A.P., organik ürün, helal ve koşer belgelerinin kullanım alanlarının ele alındığı programda, Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri, ABD, Avrasya, İsrail, Çin ve Japonya pazarlarında talep edilen belge ve analiz gereklilikleri değerlendirildi.

Programda ayrıca Ticaret Bakanlığının 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında sağladığı Pazara Giriş Belgesi Desteği ile belge, sertifika, test, analiz, denetim ve gözetim giderlerine yönelik destek mekanizmaları anlatıldı.

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Gaziantep Ticaret Borsası, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhracat İçin Eğitim Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yanan evde cansız bedeni bulundu Yanan evde cansız bedeni bulundu
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

16:55
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:42
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 17:04:59. #7.13#
SON DAKİKA: İhracat İçin Eğitim Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.