İHS Personeli Mağduriyeti Meclis Gündeminde - Son Dakika
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İHS Personeli Mağduriyeti Meclis Gündeminde

İHS Personeli Mağduriyeti Meclis Gündeminde
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Saadet Partisi Milletvekili Doğan, PTT A.Ş. İHS personelinin sorunlarını Meclis'e taşıdı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, PTT A.Ş. bünyesinde İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) statüsünde çalışan yaklaşık 10 bin 500 personelin özlük ve kurumsal haklarında yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, İHS personelinin güvenceli kamu personeli statüsüne geçirilmesine yönelik çalışma olup olmadığını sordu.

Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, KPSS ile göreve başlayan İHS personelinin diğer kamu çalışanlarıyla benzer hizmetleri yürütmesine rağmen özlük ve kurumsal haklar açısından mağduriyet yaşadığını belirtti.

399 sayılı KHK kapsamında çalışan personelin yararlandığı havuz, kurumlar arası nakil ve tayin haklarından İHS statüsündeki personelin yararlanamadığını ifade eden Doğan, bu durumun çalışma barışı ve eşitlik ilkesini zedelediğini kaydetti.

İHS personelinin 4/C veya eşdeğer güvenceli bir memuriyet statüsüne kavuşturulması ile nakil ve havuz haklarının tanınmasını talep ettiğini aktaran Doğan, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"PTT A.Ş. bünyesinde İHS statüsünde görev yapan toplam personel sayısı kaçtır? Personeller arasındaki nakil, tayin ve havuz hakkı farklılıklarının giderilmesine yönelik Bakanlıkça yürütülen bir yasal çalışma bulunmakta mıdır? KPSS puanı ile atanan yaklaşık 10 bin 500 İHS personelinin 4/B, 4/A veya eşdeğer güvenceli bir kamu personeli statüsüne geçirilmesi ya da özlük haklarının iyileştirilmesi gündemde midir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İHS Personeli Mağduriyeti Meclis Gündeminde - Son Dakika

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