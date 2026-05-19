İhsangazi\'de Fener Alayı Bayram Coşkusunu Yaşattı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
İhsangazi İlçe Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar meşaleler ve bando eşliğinde yürüdü.
Etkinliğe Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, ile vatandaşlar katıldı.
